









Онлайн кассы

Для повышения прозрачности продаж в малом и среднем бизнесе в ФЗ-54 от 22 мая 2003 г. были внесены правки, регламентирующие переход большинства компаний и ИП на онлайн-кассы. Новое оборудование упростило взаимодействие с налоговой службой и ведение внутренней отчетности. При отказе от его установки ИП рискует получить штраф в размере от 10 000 руб., а ООО — от 30 000 руб.

Что такое онлайн-касса?

Устройство представляет собой терминал, в котором вместо ЭКЛЗ используется ФН (фискальный накопитель). Он работает в онлайн-режиме и обеспечивает сохранность сведений о платежной операции. Информация поступает к оператору фискальных данных (ОФД) и автоматически передается им в налоговую службу.

Чек нового образца содержит QR-код, в котором отражены все реквизиты покупки:

название и адрес магазина (фактический или электронный);

номер смены и фамилия кассира;

дата продажи;

наименование, количество и стоимость покупок;

регистрационный номер конкретного ФН;

способ оплаты;

фискальный признак и порядковый номер чека;

система налогообложения;

размер НДС.

В случае отсутствия стабильного соединения с интернетом ФН может хранить все чеки в течение 30 дней. При отказе от установки данного оборудования ИП рискует получить штраф в размере от 10 000 руб., а ООО — от 30 000 руб.

Как работать с онлайн-кассой?

Устройство не представляет сложности в использовании. При проведении оплаты кассовый аппарат отправляет оператору фискальных данных запрос, на основании которого каждая операция получает уникальный код. По нему ее можно быстро найти в базе данных и извлечь необходимую информацию. После ответа от ОФД платежный документ распечатывается на бумаге, а на электронную почту клиента поступает информация о совершенной покупке. Потребитель может проверить ее достоверность с помощью регистрации по коду, а ФНС получает электронный отчет о ней.

Преимущества онлайн-касс в розничной торговле

Оборудование удобно тем, что дает возможность длительного хранения информации. ОФД обеспечивает надежную защиту полученных сведений от утери и корректировки. В любой момент по запросу предпринимателя или налоговой службы могут быть получены базы данных за предыдущие 5 лет. Соответственно, отпадает необходимость в поверке ККТ в ФНС, которую ранее необходимо было проводить ежегодно.

Онлайн-касса для бизнеса может быть зарегистрирована и поставлена на учет через Интернет. Через нее можно войти в «Личный кабинет» и изучить статистику покупок, чтобы улучшить стратегию продаж.

Кому требуются данные кассовые аппараты

К 2019 г. новые ККТ обязаны использовать:

предприниматели, ранее работавшие с кассами старого образца;

магазины и предприятия общественного питания с наемными сотрудниками;

ИП и организации, занимающиеся вендингом;

предприниматели, реализующие подакцизные товары;

компании и ИП, работающие в сфере услуг;

владельцы интернет-магазинов.

Онлайн-касса для розничной торговли необходима предпринимателям независимо от системы налогообложения, по которой они работают: УСН, ОСН, ЕНВД, патент.

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