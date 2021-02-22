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Онлайн кассы
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Онлайн кассы

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Для повышения прозрачности продаж в малом и среднем бизнесе в ФЗ-54 от 22 мая 2003 г. были внесены правки, регламентирующие переход большинства компаний и ИП на онлайн-кассы. Новое оборудование упростило взаимодействие с налоговой службой и ведение внутренней отчетности. При отказе от его установки ИП рискует получить штраф в размере от 10 000 руб., а ООО — от 30 000 руб.

Что такое онлайн-касса?

Устройство представляет собой терминал, в котором вместо ЭКЛЗ используется ФН (фискальный накопитель). Он работает в онлайн-режиме и обеспечивает сохранность сведений о платежной операции. Информация поступает к оператору фискальных данных (ОФД) и автоматически передается им в налоговую службу.

Чек нового образца содержит QR-код, в котором отражены все реквизиты покупки:

  • название и адрес магазина (фактический или электронный);
  • номер смены и фамилия кассира;
  • дата продажи;
  • наименование, количество и стоимость покупок;
  • регистрационный номер конкретного ФН;
  • способ оплаты;
  • фискальный признак и порядковый номер чека;
  • система налогообложения;
  • размер НДС.

В случае отсутствия стабильного соединения с интернетом ФН может хранить все чеки в течение 30 дней. При отказе от установки данного оборудования ИП рискует получить штраф в размере от 10 000 руб., а ООО — от 30 000 руб.

Как работать с онлайн-кассой?

Устройство не представляет сложности в использовании. При проведении оплаты кассовый аппарат отправляет оператору фискальных данных запрос, на основании которого каждая операция получает уникальный код. По нему ее можно быстро найти в базе данных и извлечь необходимую информацию. После ответа от ОФД платежный документ распечатывается на бумаге, а на электронную почту клиента поступает информация о совершенной покупке. Потребитель может проверить ее достоверность с помощью регистрации по коду, а ФНС получает электронный отчет о ней.

Преимущества онлайн-касс в розничной торговле

Оборудование удобно тем, что дает возможность длительного хранения информации. ОФД обеспечивает надежную защиту полученных сведений от утери и корректировки. В любой момент по запросу предпринимателя или налоговой службы могут быть получены базы данных за предыдущие 5 лет. Соответственно, отпадает необходимость в поверке ККТ в ФНС, которую ранее необходимо было проводить ежегодно.

Онлайн-касса для бизнеса может быть зарегистрирована и поставлена на учет через Интернет. Через нее можно войти в «Личный кабинет» и изучить статистику покупок, чтобы улучшить стратегию продаж.

Кому требуются данные кассовые аппараты

К 2019 г. новые ККТ обязаны использовать:

  • предприниматели, ранее работавшие с кассами старого образца;
  • магазины и предприятия общественного питания с наемными сотрудниками;
  • ИП и организации, занимающиеся вендингом;
  • предприниматели, реализующие подакцизные товары;
  • компании и ИП, работающие в сфере услуг;
  • владельцы интернет-магазинов.

Онлайн-касса для розничной торговли необходима предпринимателям независимо от системы налогообложения, по которой они работают: УСН, ОСН, ЕНВД, патент.

Почему кассовое оборудование заказывают у нас?

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Часто задаваемые вопросы
Каковы сроки вступления в силу закона?

Государственная Дума приняла законопроект 54-ФЗ в последней редакции в заключительном третьем чтении в середине июня. Ситуация с этим законом вообще развивалась стремительно, если учесть, что второе чтение прошло только 10 июня. После рассмотрения Советом Федерации и подписания В.В. Путиным новая редакция закона была опубликована в прессе. Так закон вступил в силу в конце июля.

Кого касаются изменения в законе?

Все компании, которые работают на территории России и осуществляют расчеты с клиентами: магазины розничной торговли, точки общественного питания, автозаправки, аптеки, фирмы по оказанию самых разнообразных услуг.

Кассу придется менять в любом случае?

Зависит от технической модели устройства. Для многих моделей существуют комплекты модернизирующего оборудования и новых программ, чтобы обеспечить их полное соответствие требованиям закона.

Что представляет собой ОФД?

Оператор фискальных данных – компания, помогающая хранить, накапливать и передавать в налоговую фискальные отчеты с ФН касс. Заключать контракт на обслуживание с ОФД станет обязательным условием для каждой компании, занятой в сфере торговли или услуг.

Существуют ли нюансы при использовании кассовой техники представителями малого бизнеса?

Представители ЕНВД и патента позже остальных имеют право перейти на обязательное применение ККТ, летом 2018 и в январе 2021 года соответственно. Организации, работающие по упрощенной системе налогообложения, попали под действие 54-ФЗ уже сейчас. Всем представителям малого бизнеса, в отличие от предприятий с полноценной системой налогообложения, до 2021 года разрешено использовать кассы без учета номенклатуры.

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